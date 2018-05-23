У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие зафиксировано в среду днём по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее ближайшего к нему населённого пункта – посёлка Усть-Камчатск", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 14,4.

По данным краевого главка МЧС, в посёлке Усть-Камчатск землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. В результате подземных толчков никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась. В настоящее время спасатели обследуют здания на предмет повреждений.