Пожаловавшаяся Путину жительница Апатитов умерла от рака

МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости. Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая год назад пожаловалась Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении Мурманской области, умерла от рака, сообщил РИА Новости глава городской администрации Николай Бова.

"К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром. Дашу проводят в последний путь очень достойно, похоронена она будет в городе Апатиты", — сказал Бова.

По его словам, похороны отплатит компания "Фосагро". Бова также рассказал, что в течение последнего года администрация помогала семье девушки. Ее дочери назначили опекунство, девочка будет получать пенсию по потере кормильца и "все необходимые в этом случае выплаты".

Как РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас муниципалитет, региональные власти и градообразующее предприятие вместе работают над оказанием помощи семье Дарьи.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту во время прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Владимир Путин пообещал проконтролировать эту ситуацию и помочь девушке.

Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда ее перевели в Мурманск. Затем девушку самолетом МЧС доставили в Москву. Она лечилась в НИИ имени Герцена.