Эрмитаж заявил иск на 856 миллионов рублей по делу экс-замминистра культуры

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея.

"Эрмитаж был ознакомлен с постановлением о признании его потерпевшим… мы реализовали своё процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения. Цена иска составляет более 856 миллионов рублей, что ранее было установлено в рамках арбитражного дела", — сказала она.

Адвокат видит основания полагать, что существенный объём имущества, способный покрыть в значительной степени задолженность перед Эрмитажем, был выведен по ряду фиктивных сделок в 2016-2017 годах после возбуждения первого уголовного дела.

"Совместно с правоохранительными органами у нас появляется возможность возместить ущерб путем обращения взыскания на имущество фигурантов. Мне представляется, что такое развитие событий должно являться не исключением, а естественным развитием событий. Ситуация, когда бюджет вынужден бесконечно дофинансировать строительство, в то время как виновные лица чувствуют себя финансово весьма комфортно, по моему мнению, должна меняться, хотя по ряду причин добиться этого непросто", — добавила Шатихина.

Она отмечает приверженность идеям гуманизации уголовного права и снижения репрессивного уклона в правосудии, но считает, что причастные к хищениям лица должны либо полностью возмещать ущерб и нести крупное финансовое бремя, либо отбывать значительные сроки реального лишения свободы.

В пятницу, 18 мая, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумов, в этот раз его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Согласно данным следствия, сумма похищенных средств составляет минимум 450 миллионов рублей, однако точную сумму украденных денег еще предстоит выяснить, как и найти новых фигурантов дела. Сам Пирумов заявляет, что контракт на реконструкцию был заключен посредством электронного аукциона, и он никак не мог повлиять на него.

Пирумов уже имеет судимость за хищения — в прошлом октябре Дорогомиловский суд Москвы назначил ему 1,5 года колонии по резонансному "делу реставраторов", но тут же отпустил, поскольку это время бывший чиновник уже провел в СИЗО на стадии следствия. Как установил суд, "реставраторы" во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.