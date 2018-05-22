В Свердловской области 16 тысяч человек остались без света из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Более 16 тысяч жителей Свердловской области в 50 населенных пунктах остались без света после прошедшего в регионе шквалистого ветра, сообщает во вторник "МРСК Урала" — "Свердловэнерго".

"Сейчас без электроснабжения остается 50 населенных пунктов с населением 16,4 тысячи человек. В основном речь идет о населенных пунктах, расположенных в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Веротурском городских округах, а также городском округе Ревда", – говорится в сообщении компании.

Сообщается, что аварийно-восстановительные бригады "МРСК Урала" уже приступили к ликвидации технологических нарушений в регионе.

В региональном главке МЧС отметили, что спасатели развернули оперативный штаб по ликвидации последствий, объявлен режим повышенной готовности. По данным ведомства, сейчас ураганный ветер достигает 25 метров в секунду.

В воскресенье в результате грозы и шквалистого ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду, было нарушено электроснабжение в 33 муниципальных образованиях региона. В общей сложности пострадали 162 населенных пункта с численностью населения более 52 тысяч человек. Частично были повреждены кровли торгового центра в Арамиле, школы в Сухом Логу и Дворца культуры в Сысертском городском округе.