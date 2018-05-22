В российских регионах за сутки потушили почти 100 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 96 природных пожаров в регионах РФ, еще 45 продолжают гореть, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 7,433 тысячи гектара. На 00.00 мск 22 мая на территории Российской Федерации действовало 45 лесных пожаров на площади 23,648 тысячи гектара, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

В их числе по 12 пожаров в Амурской области и в Забайкальском крае, 10 — в Хабаровском крае, по одному в Челябинской, Мурманской, Свердловской области, Республике Дагестан, Республике Тыва, в Приморье, Тюменской области, Якутии. Также по одному пожару полыхало в заповедниках Приамурья, Приморья и ЕАО.

Кроме того, 4 пожара горят на труднодоступных территориях в Хабаровском крае и Бурятии. Их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края, в одном муниципальном районе Курганской области, в одном муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим введен в 39 субъектах РФ.

Накануне сообщалось, что на 00.00 мск 21 мая на территории РФ действовало 55 лесных пожаров на площади 20,689 тысячи гектара.