Жительницу Чувашии, утопившую новорожденную дочь, осудили условно

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Суд приговорил к двух годам лишения свободы условно жительницу города Канаш Чувашской республики, которая утопила свою новорожденную дочь в тазу, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее стало известно, что 32-летняя жительница города Канаш 4 января 2017 года у себя в квартире родила девочку, после чего утопила ее в тазу с водой. Затем она поместила тело в пакет и спрятала в проруби.

"Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 32-летней жительнице города Канаша. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно.

Тело ребенка было обнаружено 22 апреля 2017 года. Следователи допросили более 50 свидетелей, а также была организована проверка более 100 женщин, проживающих на территории Канаша и Канашского района. В результате проведенных судебно-генетических экспертиз было установлено совпадение выделенного ДНК-профиля ребенка с генотипом одной из женщин. Она признала свою вину.