Жительницу Чувашии, утопившую новорожденную дочь, осудили условно

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Суд приговорил к двух годам лишения свободы условно жительницу города Канаш Чувашской республики, которая утопила свою новорожденную дочь в тазу, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 32-летней жительнице города Канаша. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.
Тело ребенка было обнаружено 22 апреля 2017 года. Следователи допросили более 50 свидетелей, а также была организована проверка более 100 женщин, проживающих на территории Канаша и Канашского района. В результате проведенных судебно-генетических экспертиз было установлено совпадение выделенного ДНК-профиля ребенка с генотипом одной из женщин. Она признала свою вину.