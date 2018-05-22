На улице в Приморье нашли тело подростка

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в городе Большой Камень Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.

"22 мая 2018 года на одной из улиц города Большой Камень обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и законные представители. Расследование уголовного дела продолжается.