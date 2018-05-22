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Происшествия

"Вышел, пил пиво". Спортсмен на BMW убил инвалида в ДТП в центре Челябинска

08:0022.05.2018
(обновлено: 09:18 22.05.2018)
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© Фото из группы "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте"Машина Дмитрия Волкова, погибшего в ДТП в Челябинске 20 маяМашина Дмитрия Волкова, погибшего в ДТП в Челябинске 20 мая
© Фото из группы "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жители Челябинска шокированы смертельным ДТП, которое устроил водитель BMW X6 в центре города. Пролетев через две сплошные на красный сигнал светофора, он протаранил три автомобиля. В результате один человек скончался на месте. Погибший был инвалидом, у него остались жена и двое детей. Очевидцы аварии рассказывают, что виновник автокатастрофы был в стельку пьян и даже не осознавал, что натворил. Единственное, по их словам, о чем он переживал, — это разбитая иномарка.

ДТП на Волоколамском шоссе
© АГН "Москва"
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Таран на скорости

Столкновение, произошедшее ранним утром 20 мая на пересечении улиц Комарова и Салютной, зафиксировали камеры уличного наблюдения. На ролике видно, как иномарка, сильно превысив скорость, пересекает две сплошные и въезжает на перекресток, где в это время горит зеленый сигнал светофора для пешеходов. По чистой случайности никто из тех, кто переходил дорогу, не пострадал. Водитель BMW протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.

Больше всего пострадала Lada, за рулем которой находился 36-летний Дмитрий Волков. В машине не сработали подушки безопасности, и водитель скончался на месте от полученных травм. Его лучший друг Фарид Мустафин рассказал корреспонденту РИА Новости, что Дмитрий почти 17 лет отработал на заводе токарем и не дожил до своего 37-летия всего две недели. В день трагедии Волков оплатил кредит и поехал по домашним делам.

"Он был инвалидом по слуху. У Димы остались жена Юлия и двое детей (14 лет и 3 года). Все они тоже слабослышащие. Жена не работает, сейчас мы собираем деньги в качестве какой-нибудь материальной помощи на похороны и дальнейшее содержание. Мы все в шоке, а Юля постоянно плачет", — говорит друг погибшего.

Водитель Skoda и пассажир "Волги" получили травмы и госпитализированы. Сам виновник аварии отделался синяками и ушибами.

Номер 666

Как только видеозапись и фото с места ДТП появились в местных сообществах в соцсетях, пользователи оперативно вычислили, кто был за рулем черной иномарки с роковым номером 666. В молодом человеке узнали Никиту Никитина — 23-летнего мастера спорта России по дзюдо.

Очевидец ДТП Светлана Мусорина (имя изменено по ее просьбе) рассказала РИА Новости, что в момент аварии в салоне BMW помимо Никитина находились еще двое парней. По ее словам, после случившегося Никита с друзьями выбрались из машины, купили пиво в ближайшем магазине и распивали его, сидя на бордюре рядом с покореженной иномаркой. О том, что в одной из машин погиб человек, они узнали от прохожих.

Свидетелем аварии стала также Ольга Ермоленко. "Я ехала по Комарова в сторону театра ЧТЗ (Челябинского тракторного завода). Если бы не Vesta, то BMW вылетела бы мне навстречу. Я разговаривала с парнями из иномарки. У пассажиров были красные глаза, но запаха алкоголя я не заметила. Потом к ним приехали товарищи, они помогали решать вопросы, — вспоминает Ольга. — Никто не убегал, не скрывался. Они даже не знали о погибшем. Когда я рассказала об этом водителю, он заплакал".

Однако у местных СМИ другая версия: Никитин заплакал, потому что разбил дорогую машину.

"На братка не похож"

Слишком расслабленное поведение и улыбка виновника ДТП натолкнули горожан на мысль о том, что Никитин — блатной, поэтому не боится наказания, надеясь уйти от ответственности. Пользователи соцсетей попытались узнать по госномеру адрес спортсмена, однако в базах по этому номеру зарегистрирован другой автомобиль. Параллельно выяснилось, что BMW X6 ему не принадлежит, Никита взял его покататься.

В прошлом автомобиль Артура Мухаметшина
© Фото : из личного архива
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"Вообще, на братка он не был похож, просто не понимал, что делает. Когда я сказала, что в Ladа мертвый человек, пассажир (из машины Никитина. — Прим. ред.) запаниковал и стал повторять одно и то же: "Девушка, что нам делать?" Я посоветовала звонить родителям, адвокатам и готовиться к тюрьме. Водитель реально переживал — он человека убил, с этим ему придется жить. И когда они пили пиво, сидя на траве, я видела, что никакого самодовольства не было. Складывалось впечатление, что он (Никитин) уже прощался со свободой и друзьями", — приводит детали Ермоленко.

От самосуда, который планировали некоторые, Никитина спасло медицинское освидетельствование: в его крови обнаружили алкоголь. Спортсмену предъявили обвинение в совершении преступления по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека") и задержали на 48 часов.

Кроме того, следователь обратился с ходатайством об аресте Никитина. По информации пресс-службы Центрального райсуда Челябинска, он уже не раз попадался за езду в пьяном виде и привлекался к ответственности.

Мама оплатила похороны

По данным местных СМИ, Никитин пытался ввести в заблуждение следствие, утверждая, что у машины якобы отказали тормоза. Однако осмотр BMW X6 и места аварии показал, что автомобиль был исправен.

Также выяснилось, что жена Никитина ждет ребенка. В зале суда заплаканную девушку держали под руки. При этом у виновника смертельного ДТП, как установило следствие, нет постоянного места жительства, равно как и стабильного источника доходов: он подрабатывает водителем такси на мамином автомобиле.

В зале суда он просил не арестовывать его, заверяя, что поможет семье погибшего. Но каким образом он собирается это делать, объяснить не смог.

Друзья погибшего рассказали РИА Новости, что родители дзюдоиста предложили вдове Волкова оплатить похороны мужа: "Вышло около 255 тысяч рублей. Гроб дорогой — 58 тысяч рублей, плюс крест, рубашка, костюм, поминальная церемония".

Самого Никитина все же арестовали — до 20 июля. Хотя за лихача поручился его тренер из Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Однако, по мнению гособвинителя, спортсмен может оказать давление на свидетелей, скрыться от следствия, да и вообще он опасен для общества.

Сейчас Никитин находится в СИЗО. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что за это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Fedor Grojs
Семья погибшего на полное материальное обеспечение, со стороны виновника (и его родителей), виновника трагедии 20 лет тюрьмы.
08:47
22.05.2018
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stamishin0v
Каким местом он думал когда садился за руль,жертв могло быть больше,просто так сложились обстоятельства что погиб только один,остались дети без отца,себе жизнь и карьеру испоганил,ну и стоило это того?
08:56
22.05.2018
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