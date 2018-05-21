Лось стал причиной смертельного ДТП в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 21 мая — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием лося на территории Кемеровского района, в результате которого два человека погибли, еще один получил травмы, сообщили РИА Новости в понедельник в главке МВД по Кузбассу.

По данным ведомства, около 2.00 (22.00 воскресенья мск) на 24-м километре автодороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий произошло столкновение автомобилей Hyundai и "ГАЗель".

"Предварительно установлено, что водитель "ГАЗели" наехал на трассе на лося, после чего совершил аварийную остановку. Через некоторое время на тушу уже сбитого животного совершил наезд водитель Hyundai, после чего иномарка столкнулась со стоящим на обочине грузовиком", — сказали в ГУМВД.

Как уточнили в полиции, в результате дорожного происшествия водитель Hyundai и его пассажир от полученных травм скончались. Водителя "ГАЗели" госпитализировали в больницу с переломом бедра.

Все обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ведомстве.

"Рекомендуем водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в главке кузбасской полиции.