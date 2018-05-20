ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Сотрудник правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

Сотрудник правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.

Накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в центре республиканской столицы. Они намеревались захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, что сорвало планы нападавших.

Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил героизм полицейских, принявших участие в ликвидации террористов, выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших, а также призвал всех православных жителей республики сохранять мир и спокойствие.

По мнению предстоятеля РПЦ, "циничная вылазка" боевиков была направлена на то, чтобы поколебать "ценный межрелигиозный мир и согласие в регионе, посеять вражду и страх среди его жителей".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.