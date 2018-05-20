Как сквозь землю: самые загадочные исчезновения людей в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Разыскивать одного пропавшего человека могут тысячи волонтеров, спасателей и полицейских. Некоторые масштабные поисковые операции растягиваются на годы, но людей так и не находят. Более того — не удается обнаружить никаких следов, ни одной зацепки. В таких случаях даже опытные следователи разводят руками и говорят: словно инопланетяне похитили. РИА Новости рассказывает о самых громких и таинственных исчезновениях, случившихся в России в последнее время.

Цепочка исчезновений

В ноябре 2013-го в поселке Речной Кировской области пропали два родных брата: восьмилетний Сережа и одиннадцатилетний Володя Кулаковы. Мальчики пошли гулять и не вернулись. Местные жители, волонтеры, спасатели и полицейские прочесали всю округу — безрезультатно. Следователи рассматривали несколько версий, в том числе несчастный случай и криминал. Опросили тысячи человек, провели сотни экспертиз, но ничего не прояснили. Предполагают, что дети могли стать жертвой неизвестного маньяка.

За несколько дней до этого в поселке пропал местный врач Анатолий Галкин. Он отправился в лес, где его ждали друзья, но так до них и не добрался. А еще спустя два дня после начала поисков Кулаковых исчез принимавший в них активное участие охотник Геннадий Громов. Его тело обнаружили через восемь месяцев — ран и следов побоев не было. Розыск детей и врача продолжается до сих пор.

Не дошла до квартиры

В сентябре 2009-го в Новосибирске пропала 28-летний детский психолог Ирина Сафонова. Вечером восьмого числа она вместе со своим молодым человеком Александром Скурихиным пошла в кино. После сеанса Скурихин на машине отвез ее домой и высадил у подъезда. Однако дома, где ждал десятилетний сын, Ирина не появилась. Этой же ночью соседка нашла в лифте связку ключей от ее квартиры.

© Фото : СУ СКР по Новосибирской области Ирина Сафонова до сих пор не найдена © Фото : СУ СКР по Новосибирской области Ирина Сафонова до сих пор не найдена

На следующий день родственники, волонтеры и полицейские организовали поиски. Вскоре ее искал почти весь город, но все тщетно. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Одним из основных подозреваемых проходил Скурихин, однако многочасовые допросы и проверки на полиграфе ничего не дали. Также не нашлось ни одного свидетеля, видевшего, как Сафонова заходила или выходила из лифта. Поиски продолжаются.

Не вышла из отпуска

В сентябре 2009-го на Алтае бесследно исчезла 29-летняя врач-стоматолог из Новосибирска Яна Федорова. Она решила провести отпуск на природе и приехала в небольшой курортный город Белокуриха. Переночевала в гостинице, а на следующий день взяла рюкзак и отправилась на прогулку, с которой не вернулась. Мобильный телефон остался на кровати в номере отеля.

Ее искали спасатели, кинологи с собаками, в воздух подняли вертолет МЧС. Прочесывание местности результатов не принесло. Следователи рассматривали несколько версий, в том числе убийство. Подключили даже команду местных экстрасенсов. Сейчас расследование уголовного дела приостановлено, однако оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Убийство или похищение

В начале марта 2014-го в Новоалтайске десятилетняя Ксения Бокова возвращалась из школы и около полудня перестала отвечать на звонки. Мобильник нашли тем же вечером недалеко от моста. Оперативники предположили, что девочка могла утонуть. Водолазы тщательно обследовали акваторию реки Малая Черемшанка — ничего. В качестве одной из основных версий следователи рассматривали убийство и похищение, но не обнаружили ни следов, ни свидетелей.

Отчаявшись, родные пропавшей девочки обратились к экстрасенсам, мнения которых разделились: одни заявили, что Ксюша жива, другие — что ее похитили и, скорее всего, она мертва. Школьницу ищут до сих пор: волонтеры в разных городах России расклеивают листовки, а полицейские проводят разыскные мероприятия.

Пропал с грузовиком

Весной 2016-го на уральской трассе пропал 55-летний дальнобойщик Юрий Ожерельев, перевозивший из Кабардино-Балкарии в Екатеринбург 20 тонн алкогольной продукции. Вместе с ним бесследно исчез грузовик Volvo. Оперативники выяснили, что водитель выехал из Уфы рано утром и к вечеру должен был прибыть в конечный пункт маршрута. Однако в Челябинской области связь с ним оборвалась. Спустя несколько месяцев его разбитый телефон нашли в 20 километрах от Екатеринбурга.

© Предоставлено поисковым отрядом Лиза Алерт Юрий Ожерельев пропал вместе с грузовиком Volvo еще два года назад © Предоставлено поисковым отрядом Лиза Алерт Юрий Ожерельев пропал вместе с грузовиком Volvo еще два года назад

Владельцы фуры рассказали полицейским, что Юрий работал у них более 30 лет и к делу относился ответственно. Следователи возбудили уголовное дело по предполагаемому убийству. Но двухлетние поиски водителя, Volvo и преступников результатов не принесли. Пропавшего дальнобойщика и грузовик ищут до сих пор.