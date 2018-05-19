Настоятель церкви в Грозном считает, что боевики хотели убить всех прихожан

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

ГРОЗНЫЙ, 19 мая — РИА Новости. Боевики, напавшие в субботу на грозненский храм Архангела Михаила, преследовали цель захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе прихожан, но дверь церкви успели закрыть изнутри, рассказал журналистам настоятель грозненской церкви отец Сергий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли на территорию церкви Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

"Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14.00 до 16.00, мы молились, когда вдруг услышали крики "Аллаху акбар" и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь", — рассказал отец Сергий.

По его словам, боевики начали ломиться в дверь, один стрелял, двое пытались взломать дверь. "Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции", — отметил отец Сергий.

По его словам, нападавших было четверо. Они были вооружены ружьями, ножами. "Один из прихожан, работающий детским хирургом, получил ранение в области сердца и в руку. Он доставлен в больницу. Еще один прихожанин, оказавшийся во дворе церкви, погиб. Он занимался чтением православной литературы, молился и помогал церкви", — отметил отец Сергий.

Он сообщил, в момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей батюшки. "Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела спрятаться", — рассказал священник.

Он добавил, что в воскресенье в храме состоится богослужение с участием архиепископа Варлаама.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, опрос очевидцев и служителей храма. Обстановка в городе и в районе храма спокойная.