Настоятель церкви в Грозном считает, что боевики хотели убить всех прихожан

ГРОЗНЫЙ, 19 мая — РИА Новости. Боевики, напавшие в субботу на грозненский храм Архангела Михаила, преследовали цель захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе прихожан, но дверь церкви успели закрыть изнутри, рассказал журналистам настоятель грозненской церкви отец Сергий.
"Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14.00 до 16.00, мы молились, когда вдруг услышали крики "Аллаху акбар" и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь", — рассказал отец Сергий.
По его словам, боевики начали ломиться в дверь, один стрелял, двое пытались взломать дверь. "Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции", — отметил отец Сергий.
Он сообщил, в момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей батюшки. "Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела спрятаться", — рассказал священник.
Он добавил, что в воскресенье в храме состоится богослужение с участием архиепископа Варлаама.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, опрос очевидцев и служителей храма. Обстановка в городе и в районе храма спокойная.