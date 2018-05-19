Личность одного из напавших на церковь в Чечне установлена

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личность одного из напавших на церковь в Грозном установлена, он проживал в пригороде столицы республики.

Ранее Кадыров сообщил ранее журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

"Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из посёлков. Один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин. Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, есть оперативная информация, что приказ бандиты получили с территории одной из западных стран. По его словам, эта информация проверяется.

"Я глубоко благодарен всем, кто грамотными, мужественными и очень оперативными действиями ликвидировал террористов, спас жизни людей. Они заслуживают высоких наград. Я также признателен сотрудникам правоохранительных органов, нёсших службу по охране объекта. Они сработали четко и бесстрашно", — добавил Кадыров.