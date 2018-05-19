Личность одного из напавших на церковь в Чечне установлена

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личность одного из напавших на церковь в Грозном установлена, он проживал в пригороде столицы республики.
"Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из посёлков. Один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин. Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как отметил Кадыров, есть оперативная информация, что приказ бандиты получили с территории одной из западных стран. По его словам, эта информация проверяется.
"Я глубоко благодарен всем, кто грамотными, мужественными и очень оперативными действиями ликвидировал террористов, спас жизни людей. Они заслуживают высоких наград. Я также признателен сотрудникам правоохранительных органов, нёсших службу по охране объекта. Они сработали четко и бесстрашно", — добавил Кадыров.