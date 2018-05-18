Ударивший пенсионерку шилом мужчина также попытался ограбить двух женщин

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Двадцатипятилетний мужчина, который несколько раз ударил шилом пенсионерку в Москве, в ту же ночь напал двух проходящих мимо женщин, пытаясь их ограбить, сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по Москве.

"В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство пожилой женщины следователи установили, что мужчина в эту же ночь с целью ограбления совершил еще два нападения на проходящих мимо женщин 1989 и 1980 годов рождения. Благодаря активному сопротивлению потерпевших обвиняемому не удалось довести преступные действия до конца", — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды подозреваемый 1993 года рождения беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы и скрылся. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, подозреваемого задержали "по горячим следам". Он был арестован.

"Арестованного судом на 2 месяца за покушение на убийство пенсионерки и нападения на женщин на юге Москвы следователи проверят на причастность к совершению других тяжких преступлений в столичном регионе", — говорится в сообщении Следственного комитета в мессенджере ТамТам.

Отмечается, что ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.