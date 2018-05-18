"Даже шутит": Нагиев рассказал о состоянии Лепса после перелома ребер

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал Пятому каналу о состоянии Григории Лепса, госпитализированного с переломом ребер.

Ранее СМИ сообщили, что Лепс попал в больницу, представитель артиста Наталья Мостакова подтвердила эту информацию.

Нагиев рассказал, что сначала Лепс не отвечал на звонки, а потом перезвонил сам.

"Он упал, сломал ребра. Сейчас, в общем, разговаривает, все нормально" — сказал Нагиев.

По его словам, во время телефонного разговора Лепс пошутил, что у него наконец-то появилось свободное время, чтобы "полежать, подумать". Нагиев подчеркнул, не знает причину падения артиста.

"Жив, разговаривает и даже шутит", — отметил он.

Пресс-секретарь Лепса ранее рассказала, что здоровью певца ничего не угрожает. По ее словам, артист находится на обследовании.