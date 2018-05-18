В Чечне в результате ДТП погибли пять человек

ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, один пострадал в результате крупного ДТП в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщили РИА Новости в пятницу в ГИБДД при МВД по Чечне.

"На автодороге, ведущей в город Урус-Мартан, примерно в 10 километрах от федеральной трассы "Кавказ" столкнулись три автомобиля: BMW, "Лада Приора" и "ВАЗ — 2114". Погибли пять человек, среди которых одна женщина. Еще один мужчина доставлен в больницу", — отметил собеседник. По его словам, BMW и "ВАЗ-2114" загорелись в результате столкновения. В аварии выжил только водитель "ВАЗ — 2114", он в больнице.

Личности погибших и обстоятельства столкновения устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.