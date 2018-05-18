В Одинцово проверят данные о пенсионерке живущей в разрушенном доме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи дадут оценку работе администрации Одинцовского района Подмосковья, в котором в разрушенном после пожара частном доме живет 75-летняя пенсионерка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.
"По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Одинцово СУСК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — сказала собеседница агенства.
В рамках проверочных мероприятий следствие выяснит обстоятельства возникшей ситуации, в том числе, правомерность действий (бездействий) должностных лиц администрации Одинцовского района, отметила Врадий.