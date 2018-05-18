В Одинцово проверят данные о пенсионерке живущей в разрушенном доме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи дадут оценку работе администрации Одинцовского района Подмосковья, в котором в разрушенном после пожара частном доме живет 75-летняя пенсионерка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.

По ее словам, в четверг в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в селе Ромашково Одинцовского района в частном доме, разрушенном из-за пожара, живет 75-летняя женщина. Дом не пригоден для проживания, в нем отсутствуют окна, двери, отопление и свет.

"По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Одинцово СУСК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — сказала собеседница агенства.

В рамках проверочных мероприятий следствие выяснит обстоятельства возникшей ситуации, в том числе, правомерность действий (бездействий) должностных лиц администрации Одинцовского района, отметила Врадий.