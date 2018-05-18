Бывшему замминистра культуры в суд вызвали скорую

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову стало плохо в суде, где решается вопрос о его аресте. Об этом заявила защита.

"Адвокат сказал, что Пирумову стало плохо, ему вызвана скорая помощь", — сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Обвиняемого спустили на первый этаж в конвойное помещение, где он будет дожидаться врачей. После того как медики оказали ему помощь, заседание продолжилось.

В итоге суд арестовал Пирумова.

СК считает Пирумова лидером преступной группы, укравшей при реконструкции Эрмитажа минимум 450 миллионов рублей. По словам следователя, виновным себя бывший заместитель Владимира Мединского не считает.

Ранее бывший замминистра уже был осужден по громкому "делу реставраторов", но избежал длительного срока — его отпустили из-под стражи в день оглашения приговора. По новому делу ему грозит до десяти лет лишения свободы.