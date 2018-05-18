В Белгороде проверяют данные об избиении подростка сверстниками

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Полиция начала проверку информации об избиении группой подростков семиклассника в Белгороде, которого потом якобы заставили извиняться на коленях, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
"В полицию обратилась мама ребенка, видео мы видели, в настоящее время проводится проверка", — сказал РИА Новости представитель УМВД.
По его словам, пострадавший — ученик седьмого класса. "На следующий день из больницы была получена информация, что к ним обращался (несовершеннолетний)", — добавил собеседник агентства.
Где сейчас находится мальчик, собеседник агентства не уточнил, отметив только, "что обращался, это факт".
Как пояснил РИА Новости заместитель руководителя управления образования администрации Белгорода Алексей Ковалев, если информация о реакции директора школы на случившееся подтвердится, то к директору "будут вопросы", но для этого надо проводить служебное расследование.