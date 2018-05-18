В Курганской области уволили директора школы, где произошло ЧП со стрельбой

Кабинет математики в школе № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего её отцу. Архивное фото

Кабинет математики в школе № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего её отцу. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Директор школы в городе Шадринске Курганской области, где девочка стреляла в одноклассников и в которой местный департамент образования выявил нарушения, уволена, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы горадминистрации Тамара Петкова.

В марте 13-летняя ученица шадринской школы открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, семь детей получили синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась. По данным департамента образования и науки региона, по итогам проверок в школе выявлены нарушения, департаментом было рекомендовано отстранить от работы директора школы в связи с несоответствием занимаемой должности.

"Директор школы до 17 мая находилась в отпуске. Приказом отдела образования администрации города Шадринск с 17 мая она освобождена от занимаемой должности. В настоящее время один из ее заместителей назначен исполняющим обязанности директора школы", — сказала Петкова.

Она уточнила, что позже будет объявлен конкурс о замещении вакантной должности директора данной школы.