МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Упавший в Ставропольском крае вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края, пилот госпитализирован.

"На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.