Жительницу Челябинской области подозревают в краже денег из ломбардов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Жительница Челябинской области, работающая экономистом в двух ломбардах города Златоуст, подозревается в краже из них денежных средств и ювелирных украшений, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу с заявлением обратились два предпринимателя, владельцы организации по предоставлению займов населению и ломбарда, расположенные в одном помещении в Златоусте. Они сообщили о пропаже денег и ювелирных изделий на общую сумму более 170 тысяч рублей.

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления – местная жительница, 1994 года рождения, которая работала в данных организациях экономистом. Подозреваемая объяснила, что совершила кражу из-за финансовых трудностей", — говорится в сообщении.

По данным фактам в возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ, уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, добавляет полиция.