В Краснодаре няню осудили на 11 лет за убийство ребенка

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Няня в Краснодаре, ухаживавшая за 9-месячным сыном жительницы Нигерии, за убийство своего подопечного осуждена на 11 лет, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, с сентября 2016 года обвиняемая неофициально выполняла обязанности няни, ухаживая за 9-месячным сыном гражданки Нигерии. На протяжении нескольких месяцев ребенок проживал вместе с ней в частном доме по улице Длинной в Краснодаре. Как отмечает СК, перед ней образовалась задолженность по оплате услуг. В связи с этим у няни возник конфликт во время телефонного разговора с матерью ребенка.
При этом няня позвонила в полицию и сообщила ложную информацию, что ребенка якобы похитили. Краснодарский краевой суд приговорил женщину к 11 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.