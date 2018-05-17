В Краснодаре няню осудили на 11 лет за убийство ребенка

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Няня в Краснодаре, ухаживавшая за 9-месячным сыном жительницы Нигерии, за убийство своего подопечного осуждена на 11 лет, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что 35-летняя женщина признана виновной в убийстве малолетнего мальчика.

По данным ведомства, с сентября 2016 года обвиняемая неофициально выполняла обязанности няни, ухаживая за 9-месячным сыном гражданки Нигерии. На протяжении нескольких месяцев ребенок проживал вместе с ней в частном доме по улице Длинной в Краснодаре. Как отмечает СК, перед ней образовалась задолженность по оплате услуг. В связи с этим у няни возник конфликт во время телефонного разговора с матерью ребенка.

"Женщина потребовала вернуть ребенка, а также пообещала впоследствии оплатить задолженность. Между тем, 19 февраля 2017 года Тихомирова на почве возникших неприязненных отношений к матери ребенка задушила малолетнего. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленница положила тело мальчика в пакет и закопала в подвальной яме гаража, расположенной на территории двора своего дома", – говорится в сообщении.

При этом няня позвонила в полицию и сообщила ложную информацию, что ребенка якобы похитили. Краснодарский краевой суд приговорил женщину к 11 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.