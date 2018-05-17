В Москве полиция ищет вооруженную группу, ограбившую водителя

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. План "Перехват" объявлен для поимки вооруженной группы неизвестных, ограбившей водителя на трассе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

"На Третьем транспортном кольце в районе Остаповской улицы движение было не особо интенсивное, этим воспользовались неизвестные. Они выбежали из машины, разбили в автомобиле Chevrolet стекло, забрали сумку, угрожая пистолетом, и скрылись. Объявлен план "Перехват" для поимки неизвестных", — пояснили в МВД.

В полиции добавили, что, со слов водителя Chevrolet, в сумке находились деньги.