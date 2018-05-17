МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края и убийстве его матери арестованы, сообщает адыгейское следственное управление СК России.

Ранее сообщалось, что мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака погибла, еще несколько родных экс-чиновника пострадали в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения неизвестных людей.

"Установлены двое мужчин, подозреваемых в нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края и убийстве его матери в Республике Адыгея. По ходатайству следствия подозреваемые арестованы судом", — говорится в сообщении СУСК.

Отмечается, что подозреваемые вскрыли сейф, обыскали домовладение, и, завладев денежными средствами, скрылись с места преступления. В результате насильственных действий женщина 1939 года рождения скончалась на месте преступления. Отец и дочь госпитализированы в реанимационное отделение Краснодарской краевой клинической больницы. В настоящее время жизнь потерпевших не в опасности. Следователи продолжают расследование всех обстоятельств нападения.