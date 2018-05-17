Эвакуированные из-за пожара жители Пугачево вернутся в свои дома вечером

Облако дыма над территорией бывшего военного арсенала в Удмуртии в результате пожара. 16 мая 2018

Облако дыма над территорией бывшего военного арсенала в Удмуртии в результате пожара. 16 мая 2018

УФА, 17 мая — РИА Новости. Жители поселка Пугачево в Удмуртии, которых накануне эвакуировали из-за пожара и хлопков от взрывов снарядов на бывшем военном арсенале, смогут вернуться в свои дома вечером в четверг, сообщает в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте глава Малопургинского района Сергей Юрин.

В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. Утром в четверг специалисты возобновили тушение.

"Авиация продолжает дотушивать тлеющие очаги. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о том, что режим ЧС остается на административно-хозяйственной и технической территориях военного полигона. Жилая зона военного городка обследована саперами на предмет наличия опасных предметов, и принято решение, что в 17.00 (18.00 мск) жители будут допущены в свои квартиры", — сообщает Сергей Юрин.

По его словам, для установления фактов повреждений в домах и квартирах позже будет работать специальная комиссия.

"Просьба жителям с пониманием отнестись ко всем процедурам, связанным с обеспечением безопасности территории домов, в том числе при подключении энергоносителей", — написал глава района.