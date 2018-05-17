Виновника ДТП с тремя автобусами под Тулой приговорили к 4,5 годам тюрьмы

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Заокский районный суд приговорил виновника аварии с участием трех автобусов в Тульской области, в которой погибли четыре человека и пятеро получили травмы, к четырем с половиной годам колонии-поселения, сообщает в четверг областная прокуратура.

Как следует из материалов дела, авария произошла 9 июня прошлого года около 03.10 мск на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе. Со стоявшими на обочине микроавтобусами Mercedes Sprinter столкнулся большой рейсовый автобус этой же марки, выполнявший рейс по маршруту Орел-Москва.

По данным полиции, микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Из 11 человек, находившихся в салоне, погибли четыре женщины; мужчина и четыре женщины получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурантом дела стал 34-летний водитель Mercedes-Benz, житель Орловской области Вячеслав Новиков.

"Приговором суда Новикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.