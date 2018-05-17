СК возбудил дело против журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Провокационная статья с заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост" вышла в Washington Examiner во вторник.

По данным следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении редактора издания.

К чему именно призывал автор

Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства".

"К счастью, — пишет он, — ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей". По мнению журналиста, подрыв почти наверняка приведет к эскалации конфликта, зато Киев отправит Москве "ясный сигнал".

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год.

Реакция на публикацию

В Кремле материал назвали безумием. "Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аналогичным образом статью Тома Рогана оценили в Госдуме, Совете Федерации, а также в соцсетях и профессиональном журналистском сообществе.

В частности, журналиста сравнили с нацистами, а его статью назвали самой глупой за последнее время.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>