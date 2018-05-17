СК возбудил дело против журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

16:1617.05.2018
(обновлено: 17:00 17.05.2018)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Провокационная статья с заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост" вышла в Washington Examiner
во вторник.
По данным следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".
Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении редактора издания.
К чему именно призывал автор
Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства".
"К счастью, — пишет он, — ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей". По мнению журналиста, подрыв почти наверняка приведет к эскалации конфликта, зато Киев отправит Москве "ясный сигнал".
Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год.
Реакция на публикацию
В Кремле материал назвали безумием. "Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Аналогичным образом статью Тома Рогана оценили в Госдуме, Совете Федерации, а также в соцсетях и профессиональном журналистском сообществе.
В частности, журналиста сравнили с нацистами, а его статью назвали самой глупой за последнее время.
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Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.