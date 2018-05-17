Бывшего замминистра культуры задержали по делу о крупном хищении в Эрмитаже

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Экс-замминистра культуры Григория Пирумова вновь задержали по делу о коррупции. На этот раз речь идет о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, фигурировавший в "деле реставраторов".
"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", — рассказала Петренко.
Вчера и сегодня следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе дома у подозреваемых.