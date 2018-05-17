Бывшего замминистра культуры задержали по делу о крупном хищении в Эрмитаже

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Экс-замминистра культуры Григория Пирумова вновь задержали по делу о коррупции. На этот раз речь идет о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также задержан руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, фигурировавший в "деле реставраторов".

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", — рассказала Петренко.

Вчера и сегодня следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе дома у подозреваемых.

Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, которые похитили более ста миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

