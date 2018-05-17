В Нижегородской области педофила осудили на 18 лет колонии особого режима

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Житель Уренского района Нижегородской области проведет 18 лет в колонии особого режима за совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 8 мая 2017 года подсудимый пришел в гости к отцу потерпевшей, где они распивали спиртные напитки. Вечером хозяин квартиры и гость вышли из дома, так как отцу девочки нужно было идти на работу. Проводив его, злоумышленник вернулся в квартиру, где осталась малолетняя дочь, и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Девочка сразу же рассказала о случившемся матери, и та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый сообщил следователю, что потерпевшая вступила с ним в интимную близость добровольно.

"Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с применением принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Также отмечается, что в 2004 году мужчина был осужден Читинским областным судом за изнасилование.