Житель Архангельска убил собутыльника из-за спора о смысле жизни

МУРМАНСК, 17 мая – РИА Новости. Житель Архангельска пришел в полицию с повинной после того, как ударил в шею ножом собутыльника, с которым они не сошлись во мнении о смысле жизни, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В отдел полиции с заявлением о явке с повинной обратился 26-летний мужчина. Он указал, что в квартире по улице Штурманской в Архангельске ударил ножом 32-летнего хозяина квартиры. В квартире следователи обнаружили тело мужчины с ножевым ранением шеи, дело возбудили по статье "убийство".

"После задержания подозреваемый пояснил следователю, что с 14 мая 2018 года в гостях у потерпевшего употребляли спиртные напитки. Между ними произошел спор из-за смысла жизни. Отстаивая свою точку зрения, он ударил оппонента кухонным ножом в шею. Затем закрыл квартиру потерпевшего на ключ, зашел домой, чтобы взять необходимые вещи, и пришел в отдел полиции", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей по делу, назначают необходимые экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.