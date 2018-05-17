Власти рассказали о состоянии здоровья Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Состояние здоровья объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, не вызывает опасений, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В понедельник Сенцов, по данным ведомства, заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи. При этом в службе подчеркивают, что он находится под постоянным контролем медработников.

"Сегодня узнавали о состоянии его здоровья — все находится на том же уровне, как и вчера. Ничего не изменилось. Он не отказался пока от своих намерений, состояние здоровья не вызывает опасений. В данный момент находится под наблюдением специалистов", — отметил собеседник агентства.

По словам представителя УФСИН, анализы, необходимые для контроля здоровья Сенцова, уже взяты. "Все в норме", — прокомментировали в ведомстве.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.