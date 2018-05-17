В Удмуртии сбросили 53 тонны воды на пожар на полигоне

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России экстренно переброшены из Екатеринбурга в Удмуртию для ликвидации пожара на территории бывшей военной части в Пугачево; уже сброшено 53 тонны воды, сообщает в четверг Сибирский региональный Центр МЧС РФ.

В среду МЧС сообщило, что 14.55 поступило сообщение о загорании сухой растительности на территории бывшей военной части в Пугачево. До этого сообщалось, что к ликвидации последствий пожара привлечены свыше 200 человек и порядка 60 единиц техники. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, по уточненным данным, площадь пожара увеличилась до 300 гектаров, вечером в среду продолжали гореть и взрываться пороховые заряды для боеприпасов различного калибра.

"Десять сливов воды с воздуха произвела авиация накануне вечером — один слив сделал самолет Бе-200 и девять — вертолет Ми-8. Общий объем воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. Тушение с воздуха будет продолжено сегодня с рассветом. Задача авиации — обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населенные пункты", — говорится в сообщении.

"С экипажами воздушных судов проведен дополнительный инструктаж. Экипажам категорически запрещено залетать в эпицентр пожара, в зону, где фиксируются факты взрывов. Применение авиации направлено на защиту населенных пунктов, на предотвращение перехода огня на жилье и социально значимые объекты", — цитирует пресс-служба заместителя начальника СРЦ (по авиации) Андрея Груздова.

Помимо авиации и пожарно-спасательных подразделений МЧС России, в ликвидации пожара задействованы пожарный поезд РЖД, аварийно-спасательные формирования и службы региональных и муниципальных организаций. Общая численность — порядка 500 человек и более 100 единиц техники. Разведка оперативной обстановки, покажет, есть ли необходимость увеличения группировки.