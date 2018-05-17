В Якутии из двух подтопленных сел ушла вода

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Архивное фото

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Два села на реке Амга в Якутии остаются подтопленными в результате паводка, из еще двух за сутки вода ушла, сообщает республиканский главк МЧС РФ.

"Ледоход на реке Амга вышел в устье. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровней воды с дальнейшим освобождением домов и дворовых территорий Таттинского района. На реке Амга остается подтопленными два населенных пункта — Харбалах и Чимнайы Таттинского района: 216 дворовых территорий, в которых проживает 489 человек, из них 110 детей, из них 42 жилых дома, в которых проживает 126 человек, в том числе 37 детей", — говорится в сообщении.

За сутки от воды освободились Мырыла Чурапчинского района и Дайа-Амга Таттинского района, 79 дворовых территорий, 50 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Якутии несколько рек вышли из берегов из-за ледохода. Было подтоплено свыше 10 населенных пунктов. Часть их уже освободилась от воды. Под угрозой подтопления в Якутии еще шесть-семь поселков. Объявлен режим ЧС федерального уровня.