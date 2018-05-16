Из Пугачево эвакуируют две тысячи человек из-за детонирующих боеприпасов

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Детонация снарядов на территории бывшего военного арсенала близ удмуртского Пугачево продолжается, из поселка эвакуируют 2 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Из Пугачево в Малую Пургу эвакуируют порядка 2 тысяч человек, детонация продолжается", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ, из-за взрывов перекрыто движение машин на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" от Малой Пурги до Ижевска.