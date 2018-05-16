МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Площадь природного пожара на территории бывшего военного арсенала вблизи поселка Пугачево в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.

"Площадь пожара составляет около 20 гектаров", — сказал собеседник агентства.

Из поселка эвакуируют около двух тысяч жителей. В Пугачево, где из-за возгорания на территории бывшего военного арсенала "происходит единичная детонация боеприпасов", направили два пожарных поезда. Также туда направят авиацию.​