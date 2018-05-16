МЧС пока не эвакуирует жителей поселка в Удмуртии после взрыва боеприпасов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жителей поселка Пугачево в Удмуртии пока не эвакуируют из-за взрывов снарядов, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о взрыве трех снарядов в поле при возгорании травы близ поселка Пугачево, где в 2011 году произошел масштабный пожар на крупном складе с боеприпасами.
"На данный момент эвакуации людей нет", — сказал собеседник агентства, уточнив, что были единичные взрывы.
По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.