МЧС пока не эвакуирует жителей поселка в Удмуртии после взрыва боеприпасов

Дым, возникший в результате детонации снарядов на территории бывшего военного арсенала близ удмуртского Пугачево

Дым, возникший в результате детонации снарядов на территории бывшего военного арсенала близ удмуртского Пугачево

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жителей поселка Пугачево в Удмуртии пока не эвакуируют из-за взрывов снарядов, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о взрыве трех снарядов в поле при возгорании травы близ поселка Пугачево, где в 2011 году произошел масштабный пожар на крупном складе с боеприпасами.

"На данный момент эвакуации людей нет", — сказал собеседник агентства, уточнив, что были единичные взрывы.

Пожар, вспыхнувший 2 июня 2011 года на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево, вызвал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.