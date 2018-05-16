Следственный комитет завершил расследование дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа". Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к мошенничеству. Всем им грозит до десяти лет колонии.

"Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами пятидесяти томов они уже ознакомились", — сказала представитель СК.

По данным следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые выделили в 2011-2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".