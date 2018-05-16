В Севастополе задевший велосипедиста водитель напал на байкера

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Севастополе автомобиль Volvo задел на пешеходном переходе спешившегося велосипедиста, после чего полез в драку с мотоциклистом, с инцидентом никак не связанным. Об этом сообщает канал "360".

На опубликованном на YouTube ролике можно увидеть, что водитель Volvo, не сбавляя скорость перед переходом, резко поворачивает влево и врезается в велосипед, хозяину которого, тем не менее, удается удержаться на ногах.

Через несколько секунд из автомобиля выходит мужчина и бросается на мотоциклиста, видимо, перепутав его с велосипедистом. Чем закончился инцидент, неизвестно.

В комментариях к ролику пользователи критикуют водителя Volvo, некоторые призывают отобрать у него права.