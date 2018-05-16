В Белгородской области двухлетний ребенок умер во время еды в детском саду

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельство смерти двухлетнего мальчика во время еды в детском саду Старого Оскола Белгородской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным 15 мая 2018 года во время приема пищи в детском саду двухлетний мальчик подавился и потерял сознание. Оказанная сотрудниками детского сада и приехавшими медиками помощь не смогла спасти его жизнь", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник Следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, заявление в правоохранительные органы о случившемся поступило после 17.00 мск, что позволяет предположить о несчастном случае во время полдника.

Козырева добавила, что это обыкновенный детский сад. Меню полдника выясняется. Устанавливается причина смерти ребенка.