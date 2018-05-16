В Коми завели дело после гибели семи рабочих в затонувшем вездеходе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели семи рабочих в затонувшем в Коми вездеходе, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

ЧП произошло в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района. По предварительным данным, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере "ГАЗ-71", когда он начал тонуть. Из девяти человек спаслись только двое.

"По факту гибели семи человек <…> возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Следователи допросят представителей организации, которой принадлежит вездеход.