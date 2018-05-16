В Крыму возбудили дело против капитана задержанного украинского судна

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которое российские пограничники задержали в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве, сообщает ФСБ.

Моряков задержали 4 мая. Как выяснилось, накануне задержания они расставили в исключительной экономической зоне России сети для вылова камбалы-калкан. Однако добыча этой рыбы запрещена в акватории Черного моря с середины апреля до середины июня.

У браконьеров изъяли и выпустили в море 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катранов. Но 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана погибли в сетях.

ФСБ предполагает, что рыбаки занимались браконьерством не только в российских, но и в украинских водах.

На судно наложен арест.