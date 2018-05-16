В Крыму возбудили дело против капитана задержанного украинского судна

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которое российские пограничники задержали в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве, сообщает ФСБ.
У браконьеров изъяли и выпустили в море 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катранов. Но 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана погибли в сетях.
ФСБ предполагает, что рыбаки занимались браконьерством не только в российских, но и в украинских водах.
На судно наложен арест.