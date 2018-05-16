В Приморье девочка умерла после вакцинации

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Двухлетняя девочка в Приморье умерла вскоре после вакцинации, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управление СК.

"Для установления причины смерти потерпевшей и причинно-следственной связи между прохождением вакцинации и наступившими последствиями назначены судебные экспертизы", — говорится в сообщении.

Ребенок умер 14 мая в реанимационном отделении медучреждения в Славянке Хасанского района. Дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности".