На затонувшем в Коми вездеходе погибли до семи человек

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В затонувшем в Коми вездеходе погибли, предварительно, семь рабочих, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

"Семь рабочих, по предварительным данным, утонули в Коми. Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину. Спастись удалось лишь двоим", — говорится в сообщении.

Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах республики, все семь тел уже достали на поверхность.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.