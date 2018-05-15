Следствие обвинило главу "МРСК Северо-Запада" в коммерческом подкупе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Следствие обвиняет в коммерческом подкупе гендиректора крупнейшей сетевой компании на северо-западе России "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина и еще пятерых человек, в том числе его заместитель, сообщает во вторник пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Во вторник Сыктывкарский городской суд арестовал Летягина на два месяца по обвинению в коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК РФ), сообщила ранее РИА Новости представитель суда.

Как сообщает СК, задержаны также заместитель Летягина, директор филиала "Комиэнерго" и его заместитель, генеральный директор ООО "Механизированная колонна №24" и коммерческий директор ООО "ТюменьСвязь". Все шестеро — по обвинению в коммерческом подкупе, отмечает ведомство.

"В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" и его заместитель, а также директор филиала "Комиэнерго" помещены под стражу на основании постановлений суда. В отношении остальных фигурантов уголовного дела избраны иные меры пресечения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получали от представителей коммерческих организаций в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и ПАО "МРСК Северо-Запада".

В середине апреля глава одной из дочек МРСК – "Комиэнерго" — и его зам были задержаны по делу о коммерческом подкупе на сумму более 5 миллионов рублей, сообщало ранее региональное управление СК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ, фигурантам грозит до 15 лет заключения.

В "МРСК Северо-Запада" заявили, что "Россети", как материнская организация, "готовы оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки установить истину". От других комментариев в компании до окончания расследования воздержались.