Следствие предъявило экс-мэру Миасса обвинение в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение бывшему главе Миасского городского округа Геннадию Васькову в превышении должностных полномочий, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание купить за средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения там детского сада.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области (бывшему) главе Миасского городского округа Геннадию Васькову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается, добавляет СУСК.

По данным Тракторозаводского районного суда Челябинска, Васькову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 14 июля.

По данным пресс-службы собрания депутатов Миасского городского округа, на сессии в конце апреля депутаты большинством голосов проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за 2017 год. Глава Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку Васькова. Он написал на имя главы региона заявление об увольнении, которое было удовлетворено.