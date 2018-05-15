На севере Москвы потушили пожар в поликлинике

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пожар в поликлинике на севере Москвы удалось ликвидировать, из горящего здания эвакуировали порядка 90 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о возгорании на третьем этаже городской поликлиники №6 по адресу: улица 1-я Квесисская, дом 8.

"Открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего из здания были эвакуированы 90 человек. Обстоятельства пожара выясняются.