Москалькова призвала проверить основания для содержания Титиева под стражей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что после обращения общественных деятелей в поддержку главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева следует еще раз проверить, есть ли достаточные основания для его содержания под стражей.

Пресс-служба правозащитной организации "Мемориал" сообщила в понедельник, что 60 известных россиян, среди которых различные деятели искусства и науки, журналисты и представители духовенства подписали обращение к президенту в связи делом Титиева.

"Я думаю, что любой сигнал, который поступает от граждан в индивидуальном порядке или коллективно, должен быть предметом рассмотрения контрольно-надзорных органов", — сказала Москалькова журналистам в ответ на просьбу прокомментировать обращение в поддержку Титиева.

"И прокурор, и вышестоящий руководитель следственного аппарата должны еще раз проверить, имеются ли сегодня достаточные основания для того, чтобы содержать человека под стражей, и имеются ли основания считать следствие объективным и проводящимся в разумные сроки", — продолжила омбудсмен.

Москалькова уточнила, что все обращения, поступающие к ней, или направляемые ею самой следователям, она считает "импульсами для установления истины, исправления ошибок и восстановления нарушенных прав".

Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление Следственного комитета РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Президентский СПЧ направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура в ответе на запрос СПЧ по поводу Титиева заявила, что нарушений в деле правозащитника не найдено. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУСК по Чечне.