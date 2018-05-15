Полиция проверяет данные о нападении на инвалида в ТЦ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о конфликте охранника торгового центра "Алатырь" и молодого человека с детским церебральным параличом (ДЦП), сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

Как написал местный портал Е1.ru, 13 мая мужчина в форме охранника и с бейджем на груди схватил 19-летнего посетителя и грубо выволок с третьего этажа на улицу. По словам матери молодого человека, работник ТЦ потребовал, чтобы юноша больше не приходил туда, потому что может повредить товары. В травмпункте медики зафиксировали у пострадавшего ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы, отмечает издание.

В УМВД по Екатеринбургу РИА Новости сообщили, что приняли заявление об инциденте в торговом центре на улице Малышева, молодого человека с ДЦП направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка указанных в заявлении фактов. В рамках проверочных мероприятий также будут установлены и опрошены очевидцы и участники произошедшего", – сказали в городской полиции.

В региональном управлении СК РФ отметили, что пока инцидентом занимается только МВД. Получить комментарий представителей торгового центра РИА Новости пока не удалось.