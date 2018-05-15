На Камчатке стол пепла от вулкана Ключевской поднялся на десять километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая — РИА Новости. Столб пепла от вулкана Ключевской на Камчатке поднялся на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Ранее сейсмологи информировали, что во вторник утром на Ключевском был зафиксирован выброс пепла на высоту 7,5 тысячи метров над уровнем моря. Шлейф распространялся в северо-восточном направлении от вулкана.

"Вулкан Ключевской активизировался 25 апреля. С тех пор выбросы пепла на нём происходят постоянно, в зависимости от их интенсивности меняется высота столба. В настоящее время она достигла 10 километров", — отметил представитель службы.

Он добавил, что также изменилось направление пеплового шлейфа – теперь он дрейфует в восточном направлении от исполина.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана.